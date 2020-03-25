Son dakika… İstanbul’da otobüs tramvay yoluna girdi

Kaza, saat 08.00’de Aksaray tramvay durağında meydana geldi. Taksim-Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Topkapı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yolunda bulunan refüje çıktı. Refüj üzerindeki MOBESE direğine de çarpan otobüs, tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi. Otobüsün kaldırma çalışmaları sırasında tramvay seferleri durduruldu.



“OTOBÜSTE YOLCU YOKTU”

Otobüs sürücüsü Ali Evsen “Taksim’den geliyordum. Otobüste yolcu yoktu. Yol kaygan olduğu için tramvay yoluna girdim. Direğe çarptım.” dedi.

Otobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüste hasar oluştu. (DHA)