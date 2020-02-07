Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da hafta sonu trafiğine kar ve yağmur da eklenince trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyelerine ulaştı.

18:50 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul’da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76 seviyesine ulaştı. DHA

Cuma istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dakika trafik yağmur
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more