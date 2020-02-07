Son dakika… İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

İstanbul&#8217;da cuma trafiğine yağmur ve karla karışık yağmur da eklenince yoğunluk arttı.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)&#8217;nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 18.30 sıralarında yoğunluk yüzde 76 seviyesine ulaştı. DHA. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbulda-trafik-durma-noktasina-geldi-5612520","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbulda-trafik-durma-noktasina-geldi-5612520","pageType":"yazi","pageIdentifier":5612520,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; u0130stanbul&#8217;da trafik durma noktasu0131na geldi!"});aip('newsArticle', {"identifier":5612520,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-istanbulda-trafik-durma-noktasina-geldi-5612520/","headline":"Son dakika&#8230; u0130stanbul&#8217;da trafik durma noktasu0131na geldi!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Cuma","istanbul","\\u0130stanbul B\\u00fcy\\u00fck\\u015fehir Belediyesi","son dakika","trafik","ya\\u011fmur"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/07/iecrop/trafik-dha_16_9_1581090655.jpg","author":"marar","dateCreated":1581090658,"datePublished":1581090658,"dateModified":1581090658,"info":"{"seo_news":"false"}"});