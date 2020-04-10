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Son dakika… Ankara ve İstanbul’daki eczanelerde ücretsiz maske temini başladı

Ankara ve İstanbul'daki eczanelerde ücretsiz maske dağılımı başladı. İstanbul'daki dağıtımdan ilk gün sadece 57-65 yaş arası vatandaşlar faydalandı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.

15:28 -
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Son dakika… Ankara ve İstanbul’daki eczanelerde ücretsiz maske temini başladı

Tüm dünyada etkisini artırarak sürdüren corona virüsü salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı.

Ücretsiz maske dağıtımı da bugün öğlen saatlerinde uygulamaya geçti. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C. kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını sisteme kaydettirmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.

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Son güncelleme: 16:40 10.04.2020
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