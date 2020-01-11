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Son dakika… İstanbul’daki deprem sonrası Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama

İstanbul'da da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı. İmamoğlu, şu ana kadar ekiplere iletilen olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

16:57 -
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Son dakika… İstanbul’daki deprem sonrası Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama

İstanbul, saat 16:38'de 4.8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

“OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Deprem sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İmamoğlu, şunları belirtti:

* Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil.

* İstanbul'umuza geçmiş olsun.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türk Dünyası Sivil Toplum Buluşması'na katılmak üzere Topkapı Kültür Parkı'na geldiği dakikalarda deprem yaşandı.

Toplantıda konuşan İmamoğlu, çok şiddetli sayılmayacak bir deprem yaşandığını belirterek “Konuşmamdan sonra Afet Koordinasyon Merkezine geçeceğim. Şimdiden affınızı istiyorum, kusuruma bakmayın” dedi.

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FOTO: SÖZCÜ

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Son güncelleme: 17:18 11.01.2020
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