Son dakika… İstanbul’daki yangınla ilgili yeni gelişme

İstanbul’un Pendik ilçesi sınırlarındaki Aydos ormanında bugün saat 11.15 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ve söndürme helikopterleri, alevleri iki saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Geçen yıl eylül ayında yine Aydos ormanında meydana gelen yangın sonrası bir kişi gözaltına alınmıştı. Yangında 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan kül olmuştu.

Polisin yaptığı çalışma sonucu yangının terör örgütü PKK adına Yakup Akman tarafından çıkarıldığı tespit edilmişti. Akman yapılan yargılama sonrası 25 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Yine aynı yıl PKK’a adına eylem yaparak, Arnavutköy’deki Şamlar ormanında yangın çıkarmaya çalışan üç şüpheli yakalanmıştı.