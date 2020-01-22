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Son dakika deprem: Manisa’da korkutan deprem! İstanbul ve İzmir’de de hissedildi!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5.6 büyüklüğünde, 22. 25'te 4.4 bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve İstanbul'da hissedildi.

22:26 -
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Son dakika deprem: Manisa’da korkutan deprem! İstanbul ve İzmir’de de hissedildi!

Manisa’da bugün arka arkaya depremler meydana geldi. Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ilk olarak 4.1 büyüklüğündeki deprem, meydana geldi. Deprem Manisa merkez ve ilçelerinde hissedilirken, endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden çıktı.

Bu arada kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre aynı bölgede saat 16.18’de 3.2 ve 16.49’da ise 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Aydın'da saat 19.49'da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

DHA

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Son güncelleme: 22:35 22.01.2020
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