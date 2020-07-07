Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul’la ilgili flaş karar! Yasaklandı

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdi. Alınan yeni karar gereği konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı.

20:28 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul’la ilgili flaş karar! Yasaklandı

AYRINTILAR GELİYOR…

asker istanbul son dakika
Son güncelleme: 20:30 07.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more