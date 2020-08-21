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Son dakika… İstanbullular dikkat: Meteoroloji’den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış sonrası oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu.

07:51 -
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Son dakika… İstanbullular dikkat: Meteoroloji’den önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul genelinde öğle saatlerine kadar etkisini göstermesi beklenen kuvvetli yağışın ardından oluşabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul ‘da Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. FOTO: DHA

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. (DHA)

 

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Son güncelleme: 08:04 21.08.2020
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