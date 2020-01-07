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Son dakika… İstanbul’un üç havalimanında son durum

İstanbul'u iki gündür etkisi altına alan fırtına kentin hava trafiğini de vurdu. Sabiha Gökçen'de uçular tamamen durdurulurken, İstanbul Havalimanı'nda ise kısmi iptaller söz konusu. Sadece kargo uçakları için açık tutulan Atatürk Havalimanı'nda ise olumsuzluk yaşanmıyor.

10:30 -
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İSTANBUL HAVALİMANI: 105 KM – AKSAMA

Rüzgarın saatte ortalama 105 kilometre ile estiği İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda sefer iptal edildi. İniş ve kalkışlarda rötarlar yaşandı.

FOTO:SÖZCÜ-

SABİHA GÖKÇEN 79 KM – İPTAL
Rüzgarın ortalama 79 kilometre hızla kendini hissettirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bir yolcu uçağı pistten çıktı.

FOTO:SÖZCÜ-

Kaza sonrası uçuşlara ara verildi.

ATATÜRK 85KM – SORUN YOK
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, şu anda yalnızca kargo uçaklarının kullandığı ve rüzgarın saatte 85 kilometre olarak ölçüldüğü, Atatürk Havalimanı’nda ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmiyor.

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Son güncelleme: 10:37 07.01.2020
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