Son dakika… İstanbul’un üç havalimanında son durum

İSTANBUL HAVALİMANI: 105 KM – AKSAMA
Rüzgarın saatte ortalama 105 kilometre ile estiği İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda sefer iptal edildi. İniş ve kalkışlarda rötarlar yaşandı.
SABİHA GÖKÇEN 79 KM – İPTAL
Rüzgarın ortalama 79 kilometre hızla kendini hissettirdiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise bir yolcu uçağı pistten çıktı.
Kaza sonrası uçuşlara ara verildi.
ATATÜRK 85KM – SORUN YOK
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, şu anda yalnızca kargo uçaklarının kullandığı ve rüzgarın saatte 85 kilometre olarak ölçüldüğü, Atatürk Havalimanı’nda ise herhangi bir olumsuzluk gözlenmiyor.