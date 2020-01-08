Son dakika… İşte İran’ın olası hedefleri… ABD’nin Irak’taki üsleri…

ABD'NİN IRAK'TA 9 ASKERİ ÜSSÜ 5 BİN DE ASKERİ VAR

2003 yılının Mart ayında “Saddam Hüseyin’i devirip, demokrasi getireceğiz” bahanesiyle Irak'ı işgal eden ABD'nin, bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

2011'de Irak'tan çekilen ABD’nin halihazırda 5 binden fazla askeri bulunuyor.

İŞTE ABD’NİN IRAK’TAKİ ÜSLERİ

*Yine Enbar’daki Aynel Esad askeri üssü (İran’ın vurduğu yer)

*Kerkük'te konuşlu bulunan K1 Askeri Üssü. (İran’ın vurduğu yer)

*Başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü

*Taci bölgesinde eğitim amaçlı Taci Askeri Üssü.

*Irak’ın batısındaki Enbar'da Habaniyye üssü.

*Selahaddin kentindeki Beled Hava Üssü.

*Musul'da Kayarra Askeri Üssü.

*Erbil'de Harir Hava Üssü.

*Uluslararası Erbil Havalimanı'nında bir askeri üs.

Erbil'deki Harir üssü ABD’nin bölgedeki en büyük hava üssü olarak biliniyor. Aynı zamanda üs İran’a en yakın ABD üssü olma konumunda.

Harir üssü ABD'nin yardım ettiği terör örgütü PKK/YPG için de ‘hayati' önemde. Üsse inen ABD uçaklarındaki askeri malzemelerin terör örgütü PKK/YPG'ye tırlarla sevk edildiği biliniyor.

TÜRKİYE’DEKİ ABD ÜSLERİ

Türkiye’de de ABD’ye ait iki askeri üs bulunuyor.

*İncirlik Askeri Üssü: İncirlik Hava Üssü yönetimi ve denetimi TSK'da. İncirlik NATO'nun önemli bölgesel bir depo üssü konumunda. ABD hava kuvvetleri 39. Ana jet üssü de burada görev yapıyor. İncirlik Üssü'nde yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri görevli.

* İzmir Hava Üssü: İzmir Çiğli'de bulunan üs, Avrupa'daki ABD hava kuvvetleri'ne (USAFE) bağlı. 42 uçak ve 300 asker-personel bulunan üste I-HAWK ve Roland füze sistemleri konuşlu durumda. 2006 yılında ABD 16. hava filosu, Almanya'nın Ramstein hava üssünden alınarak buraya yerleştirildi. Çiğli'de yer alan hava üssünde de 42 uçak ve 300 askeri personel bulunuyor.