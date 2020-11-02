Son dakika… İzmir depreminde ölü sayısı 83’e yükseldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen cuma günü İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğü depremde ölenlerin sayısının 83’e yükseldiğini açıkladı. AFAD’ın verdiği bilgileri paylaşan Bakan Kurum, yaralı sayısının 962 kişi olduğunu, enkaz altından 106 vatandaşın sağ çıkarıldığını söyledi.

Yaralı sayısı ise 962 olarak açıklandı. Tedavisi süren 219 kişiden dokuzu yoğun bakımda, dördünün durumu ise ağır.

11 binada arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı, altı binada ise çalışmalar sürüyor. Ağır hasarlı ve acil olarak yıkılması gereken 58 bina ile 1572 birim var. Bayraklı’ya 20 gün içinde konteyner kent kurulması planlanıyor.