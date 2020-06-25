Son dakika… İzmir genelinde maske zorunluluğu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir il genelinde maske takmanın artık zorunlu olduğunu açıkladı.

İzmir’e yeni atanan Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu’nun başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger yaptığı açıklamada, “Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla; İzmir’de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN ŞEHİRLER

Corona ile mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu şehirler şöyle:

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Antep, Giresun, Iğdır, Isparta, Maraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Urfa, Şırnak, Tokat, Dersim, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale, İzmir.