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Son dakika… İzmir’de 2 ayrı noktada orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Bornova'da da makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahaleleri sürüyor.

16:34 -
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Son dakika… İzmir’de 2 ayrı noktada orman yangını

Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir’in pek çok noktasından görüldü.

FOTO: İHA

Öte yandan Bornova ilçesi Homeros Vadisi yakınlarında da henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı.

FOTO:İHA

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

2 ayrı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. (İHA)

Son güncelleme: 16:35 01.08.2020
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