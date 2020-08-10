Son dakika… İzmir’de orman yangını!

İzmir’in Menderes ilçesi Görece mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 30 arazöz ve 2 iş makinesi ile müdahale edilirken, yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü, Yeniköy Orman İşletme Şefliği Görece köyü Mevkiinde saat 15:34'da orman yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale 15:44’de yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA/DHA)