Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İzmir’de yeni corona önlemi! Kişi sınırlaması geldi

İzmir'de, corona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında oluşabilecek insan yoğunluğunu önlemek amacıyla bazı önemli noktalara kişi sınırlaması getirildi.

Güncellenme: 22:32, 10/12/2020
Haberler Gündem
Son dakika… İzmir’de yeni corona önlemi! Kişi sınırlaması geldi

İzmir’de corona virüsü tedbirleri kapsamında önemli bir karar alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar neticesinde, insan yoğunluğunun olduğu önemli caddelerde kişi kısıtlamasına gidildi.

Oluşabilecek yoğunluğu engellemek amacıyla alınan kararın ardından, sınırlama getirilen caddelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı ve ekipler önlem almaya başladı.

Buna göre alınan karar gereği sınırlama getirilen yerler ve kişi sayısı şöyle:

Karşıyaka Çarşı 2 bin 500 kişi
Buca Forbes Sevgi Yolu 750 kişi
Gaziemir Sevgi Yolu 600 kişi
Bayraklı Sevgi Yolu 750 kişi
Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 750 kişi

İlginizi Çekebilirİzmir'de spor salonu hastaneye çevriliyorİzmir'de spor salonu hastaneye çevriliyor İlginizi ÇekebilirSon dakika... Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 10 Aralık tablosuSon dakika... Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 10 Aralık tablosu

 

Almanya Corona İtalya izmir Sağlık Sağlık Bakanlığı son dakika