Son dakika… Kabine toplantısı başladı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Ana gündem maddesinin corona virüsüyle ilgili çalışmaların olacağı bakanlar kurulu toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun birer sunum gerçekleştirecekleri öğrenildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının her hafta tekrar etmesinin karara bağlanacağı iddia ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda cuma gecesi getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yaşanan kaosu işaret ederek ”Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir” ifadeleriyle görevi bıraktığını açıklamıştı. Ancak Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmedi.