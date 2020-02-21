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Son dakika… Kadir Topbaş’ın damadı için karar çıktı

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması TUSKON'a yönelik davadan ayrılan Kavurmacılar davasında karar çıktı. Ömer Faruk Kavurmacı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte tahliyesine karar verildi. Kavurmacı'nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ömer Faruk Kavurmacı Tuskon davasının tek tutuklu sanığıydı. Mahkeme ayrıca Kavurmacı’nın şirketleri üzerindeki kayyumun devamına karar verdi.

Can ÖZÇELİK
20:13 -
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Son dakika… Kadir Topbaş’ın damadı için karar çıktı

FETÖ’nün iş dünyası yapılanması TUSKON’a yönelik davadan ayrılan Kavurmacılar dosyasında sona gelindi. Savcı, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında “FETÖ üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Ömer Faruk Kavurmacı, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte tahliyesine karar verildi.

Kavurmacı’nın babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ömer Faruk Kavurmacı Tuskon davasının tek tutuklu sanığıydı.

KAYYUMUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme ayrıca Kavurmacı'nın şirketleri üzerindeki kayyumun devamına karar verdi.

Öte yandan Mahkeme Kavurmacı'nın şirketleri üzerindeki hisselerine de el konulmasına karar verdi.

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Son güncelleme: 20:25 21.02.2020
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