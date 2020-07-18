Son dakika… Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

AFAD, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde saat 00:32’de 3.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 15.82 kilometre olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 9.6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER