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Son dakika: Kar İstanbul’a geliyor! 3 gün sonra 11 derece birden soğuyacak…

Birkaç gündür yurdun birçok noktasında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren hızla düşecek. İstanbul'da çarşamba günü 15 derece olan hava sıcaklığı perşembe günü 4 dereceye düşecek. Yani İstanbul saatler içinde 11 derece birden soğuyacak ve kar yağışı görülecek. Batıdan giriş yapan yağışlar yurdun kuzey batısı ve iç kesimlerini etkileyecek. Küresel tahmin sistemlerinin verdiği orana göre İstanbul'a kar yağma ihtimali %100. İşte hava durumuna dair son dakika tahminleri...

09:08 -
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Son dakika: Kar İstanbul’a geliyor! 3 gün sonra 11 derece birden soğuyacak…

Mevsim normallerini aşan sıcaklıklar aniden düşecek ve yurdun önemli kısmı kar yağışından etkilenecek. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece İstanbul 11 derece birden soğuyacak, özellikle Marmara Bölgesi kar yağışından etkilenecek.

ÖNCE RÜZGAR, SONRA YAĞMUR VE ARDINDAN KAR

Bugünden itibaren yurdun kuzey batısı sert rüzgarların etkisi altında kalmaya başlayacak, İstanbul da rüzgarı kuvvetli şekilde hissedecek. Çarşamba günü yurdun batı kesimlerini etkisi altına alan yağışların arından perşembe sıcaklıklar hızla düşecek ve Trakya, İstanbul, Bolu, Bursa, Ankara çevresinde önemli oranda kar yağışı görülecek.

KÜRESEL TAHMİN SİSTEMLERİNE GÖRE İSTANBUL’DA %100 KAR YAĞACAK!

Küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul’da perşembe günü kar yağma ihtimali %100 olarak görülüyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle İstanbul’un yağış alan bölgelerin tümünde yağışlar kar olarak görülecek.

Ankara Bolu Bursa Çarşamba istanbul kar yağışı Perşembe son dakika yağmur
Son güncelleme: 09:22 03.02.2020
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