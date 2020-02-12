Son dakika: Kar yurdu terk etmiyor! Türkiye yağış altında…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BATI KESİMLER ISINIYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ve Hatay çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karlakarışık yağmur ve kar, zamanla kuzeybatı kesimlerinde yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ -7°C, 4°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -9°C, -1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu