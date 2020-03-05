Son dakika… Karlov suikastına ilişkin davada flaş gelişme

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, 5 sanığın “anayasayı ihlal” ve Karlov’u “terör amacıyla tasarlayarak öldürme” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise “anayasayı ihlal” suçundan 1’er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, 5 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. (İHA)