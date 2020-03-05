Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Karlov suikastına ilişkin davada flaş gelişme

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada savcı, 5 sanık için ikişer kez,  3 sanık için ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

12:04 -
Haberler Gündem
Son dakika… Karlov suikastına ilişkin davada flaş gelişme

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, 5 sanığın “anayasayı ihlal” ve Karlov’u “terör amacıyla tasarlayarak öldürme” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise “anayasayı ihlal” suçundan 1’er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti.

Savcı, 5 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi. (İHA)

Ankara Rusya savcı son dakika Terör
Son güncelleme: 12:05 05.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more