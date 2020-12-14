Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kepenk kapatan esnafın gözü kulağı bu toplantıda

56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında iki hafta geride kalırken, gözler bugün toplanacak Kabine'de... Toplantının ana gündemi yine corona virüsü salgını olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine'de ele alacağız" sözlerinin ardından milyonlarca esnaf akşam yapılacak açıklamayı bekliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:39, 14/12/2020
Haberler Gündem
Son dakika… Kepenk kapatan esnafın gözü kulağı bu toplantıda

Kabine bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz. Kabine toplantısında ele alacağız” sözlerinin ardından milyonlarca esnafın gözü bugün yapılacak toplantıya çevrildi.

Toplantıda esnafa kira yardımının salgın bitinceye kadar devam etmesi yönünde bir karar ile işyerleri için hibe ve kredi desteği çıkması bekleniyor. Kira sözleşmelerindeki ücretlerin bir kısmının hibe edilmesi, bir kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz kredilerle karşılanabileceği konuşuluyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÖRT GÜN MÜ OLACAK?

Kabine’nin bir diğer önemli konusu ise 31 Aralık Perşembe günü başlayacak yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak.

4 Ocak 2021’de başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, artan vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğine de karar verilecek.

AKP Corona Cumhurbaşkanı Perşembe Recep Tayyip Erdoğan son dakika TAyyip Erdoğan yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:07:36,