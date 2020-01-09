Son dakika… Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul devlet projesi değil Erdoğan’ın çıkar projesidir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın sorularını yanıtlıyor.

“Kanal İstanbul devlet projesi değil Erdoğan’ın çıkar projesidir” diyen Kılıçdaroğlu, “Kaldı ki bu projenin yapılacağı da yok. Bu ülkede olan bitenleri örtbas etmek için bunu ortaya attılar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dış politikasına değinen Kılıçdaroğlu, “2-10-12 tarihli bir haber Kaddafi’nin verdiği 250 bin doları Erdoğan aldı, hiçbir yere de bağışlamadı” şeklinde konuştu.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bu olay aslında Ortadoğu’da vekalet savaşlarının getirdiği noktayı gösteriyor.

* Aslında yapılması gereken CHP olarak OBİT dediğimiz bölgeye barışın gelmesi.

* Vekalet Savaşlarında Orta Doğu’nun kurtarılması lazım. Burada aktif olması gereken ülke Türkiye ve İran’dır.

TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI

* Koalisyon döneminden beri söylediğimiz bir şey var Türkiye’nin dış politikasını değiştirmesi lazım. Bu dış politika Türkiye’ye çok zararlar getirdi.

* Dış politikanın milli olması gerekir. Ülke çıkarlarını uluslararası arenada da savunmamız gerekiyor.

* Yanlış, kişisel çıkarlar üzerinden geldi. Nasıl iktidarımı korurum mantığıyla dış politika olmaz.

* Doğu Akdeniz’e gemi gönderdik ne oldu? Ama onlar gönderdi biz bulduk paylaşacağız diyorlar. Ben bunu söyleyince bana kızıyorlar. Ama gerçek bu, yapamadılar.

* Sonra ne oldu Libya’ya asker gönderelim dedik biz de destek verdik. Neden asker gönderiyoruz? Fizan çöllerinde bizim askerimizin ne işi var?

* Bizim askerimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesini istemem.

* Son 10 yılda dış politikada verilen zararı başka hiç bir hükümet bize bu kadar derin zarar vermedi.

250 BİN DOLAR TARTIŞMASI

* 2-10-12 tarihli bir haber Kaddafi’nin verdiği 250 bin doları Erdoğan aldı, hiçbir yere de bağışlamadı.

LİBYA’YA FARKLI GÜÇLER GİDECEK AÇIKLAMASI

* Farklı güçler gidecekse bunu kim finanse edecek?

PUTİN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

* Erdoğan beni eleştiriyor ama benim söylediğime geliyor.

* Ben arabuluculuk çağrısında bulundum, Erdoğan beni hedef aldı.

* Putin’den ders alıyorsunuz ben söyleyince laf söylüyorsunuz. Putin gelince aynısını o söylüyor yüz seksen derece dönüyor Putin’i destekliyor.

* Devlet yönetmesini bilmiyorlar. Uluslararası arenada bir ülkenin çıkarlarını konuşmak zorundasınız.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

* Kanal İstanbul devlet projesi değil Erdoğan’ın çıkar projesidir. Kaldı ki bu projenin yapılacağı da yok. Bu ülkede olan bitenleri örtbas etmek için bunu ortaya attılar.