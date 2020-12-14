Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist Hatay’da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G., yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hudut birliklerince yakalandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:19, 14/12/2020
Haberler Gündem
Son dakika… Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist Hatay’da yakalandı

TSK’ya bağlı hudut birlikleri, yurda yasadışı yollarla girmeye çalışan Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçıyı yakaladı. Hatay’da yakalanan teröristin kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

AYRINTILAR GELECEK

Fransa Hatay son dakika terörist TSK Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:13,