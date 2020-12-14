Son dakika… Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist Hatay’da yakalandı

TSK&#8217;ya bağlı hudut birlikleri, yurda yasadışı yollarla girmeye çalışan Fransa uyruklu yabancı terörist savaşçıyı yakaladı. Hatay&#8217;da yakalanan teröristin kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.. AYRINTILAR GELECEK. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6166796}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-kirmizi-bultenle-aranan-fransiz-terorist-hatayda-yakalandi-6166796');aip2('newsArticle', {"identifier":6166796,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-kirmizi-bultenle-aranan-fransiz-terorist-hatayda-yakalandi-6166796/","headline":"Son dakika&#8230; Ku0131rmu0131zu0131 bu00fcltenle aranan Fransu0131z teru00f6rist Hatay&#8217;da yakalandu0131","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Fransa","Hatay","son dakika","ter\\u00f6rist","TSK","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2020-12-14 11:13:25","dateModified":"2020-12-14 11:19:12","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":279}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-kirmizi-bultenle-aranan-fransiz-terorist-hatayda-yakalandi-6166796/');