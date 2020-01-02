Son dakika: Kış etkisini sürdürüyor… Kıyı ve iç kesimler için ayrı ayrı uyarılar!

Hava mevsim normallerine döndü ve kasım ve aralık aylarındaki yüksek sıcaklık ve kuralıklar ocak ayıyla beraber geride kalmış gibi görünüyor. Bugün yurdun birçok bölgesinde hava mevsim normallerinde seyredecek. Kısa süreli sağanaklar kıyı bölgelerinde hayatı olumsuz etkileyebilir, kar ise Muş ve Bitlis çevresinde zaman zaman kuvvetlenecek.

SAĞANAKLAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu’nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nu güneyi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli çevrelerinin yağmur yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatler Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde güney ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya çevrelerinde yağmur, Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve karşeklinde olması tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu , bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı