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Son dakika… Konya’da korkutan corona virüsü haritası! Kent kırmızıya büründü

Corona virüsü salgını sonrası normalleşme sürecinin ardından Konya'da vakalar arttı. Kentteki vaka artışı Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına da yansıdı.

Müslüm EVCİ / Konya
12:06 -
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Son dakika… Konya’da korkutan corona virüsü haritası! Kent kırmızıya büründü

Konya’da corona virüsün yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında özellikle Çevre Yolu, Şefikcan, İstanbul, Sultan, Araplar, Ankara, Keçeciler, Furkan Dede ve Sümeyye caddelerindeki yoğunluk dikkati çekiyor. Öte yandan haritada kentin daha önce hiç vaka görülmeyen kırsal mahallelerine de  corona virüsün sıçradığı görülüyor. Uygulamada kentin büyük bir bölümünde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması vatandaşların endişesini arttırdı.

VAKA ARTIŞI TOPLU ORGANİZASYONLARDAN KAYNAKLI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş geçtiğimiz günlerde kentteki vaka artışının 500'ün üzerine çıktığını açıklarken, Konya Valiliği ise kentteki vaka artışlarının cenaze, taziye, nişan, düğün, asker uğurlama gibi toplu organizasyonlarda kurallara uyulmamasından kaynakladığını açıklamıştı. 11 Ağustos corona verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı artan illeri tek tek açıklamıştı. Bakan Koca, “Üç gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa” demişti.

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Son güncelleme: 12:12 16.08.2020
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