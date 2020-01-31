Son dakika… Koronavirüs (Corona Virüs) Bilim Kurulu az önce toplandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, acil durum ilan edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada temel nedenin Çin'de değil diğer ülkelerde yaşananlar olduğunu söylemişti.

Bu kararın ardından Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs (Corona virüsü) Bilim Kurulu bugün saat 09.00’da toplandı. Kurula Sağlık Bakanı Fahretin Koca başkanlık ediyor.

Corona virüsü nedeniyle Türkiye de yoğun tedbirler almış durumda… İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor.

Türkiye’de corona virüsü henüz görülmüş değil. Şüphe üzerine bazı hastanelerde alarm verilse de yapılan tetkiklerde hiçbir vakada corona virüsüne rastlanmamıştı.

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