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Son dakika… Küçük çocuk 24 saat sonra kurtarıldı!

Elazığ'daki korkunç deprem sonrası enkaz altında kalan 5 yaşındaki Busenur, 24 saat sonra kurtarıldı.

21:28 -
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Elazığ Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde 5 yaşındaki bir çocuk enkazdan sağ kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre çocuğun adının Busenur olduğu öğrenilirken, küçük Busenur’un annesinin de kurtarıldığı belirtildi.

Küçük Busenur 24 saat sonra enkazdan çıkarıldı. SÖZCÜ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş küçük çocuğun kurtarılmasıyla ilgili şunları ifade etti;

* Ülkemizin tek yürek olduğu anlarda her zaman güzel haberler vardır.

* Ankara itfaiyesi ekiplerimiz ile jandarma arama kurtarma işbirliğiyle 5 yaşında bir yavrumuzun ve annesinin enkazdan kurtarıldığı haberini aldık. Büyük mutluluk içerisindeyiz.

AYRINTILAR GELECEK…

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Son güncelleme: 21:38 25.01.2020
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