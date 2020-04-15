Son dakika… Kuzey Irak’tan acı haber: 1 asker şehit!

Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik yürütülen operasyon çerçevesinde 1 asker şehit oldu.

ACI HABER AİLEYE ULAŞTI

Kuzey Irak bölgesinde düzenlenen operasyonda saat 16.00 sıralarında terör örgütlerinin havan atışı sonucu şehit olan Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan'ın Manisa Soma ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Oruç Fevzi Kara, İlçe Emniyet Müdürü Barış Er, sağlık ekipleriyle beraber Atatürk Mahallesi Dr. Atıf İkiz Sokak'ta ikamet eden şehidin ailesine acı haberi verdi.

EVİNE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Şehidin evine dev Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan baba Halil Durhan, evinin önünde taziyeleri kabul etti.

Şehidin babası Halil Durhan'ın Soma Hayber Camiisinin imamı olduğu öğrenildi.

CENAZEYE CORONA ENGELİ

3 kardeşi olan 27 yaşındaki şehit Fatih Durhan'ın bekar olduğu ve İzmir Foça Deniz Amfibi Piyade Tugay Komutanlığı'ndan geçici görevle Hakkari Dağ Komando Terörle Mücadele Harekatı Görev Grup Komutanlığı'nın emrinde olduğu öğrenildi.

Şehit Durhan için corona virüsü sebebiyle camide cenaze töreni yapılmayacağı, yarın ilçedeki şehitlikte sade bir tören düzenleneceği ve ardından şehitlikte son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

MANİSA VALİSİ DUYURDU

Yaşanan gelişmeyi kamuoyuyla paylaşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, şunları söyledi:

* Teröristlerin hain saldırısı sonucu Manisa Soma nüfusuna kayıtlı Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan'ın şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

* Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim.

* Tüm milletimizin başı sağolsun.