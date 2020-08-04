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Son dakika… Malatya Pütürge’de korkutan deprem! (Son depremler)

Saat 12:37'de 5.2 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'nın Pütürge ilçesi yine sallandı. AFAD verilerine göre ilçede saat 18:30'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Depremin derinliğinin 7.31 kilometre olduğu belirtilirken Kandilli Rasathanesi de depremin 4.5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

18:39 -
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Son dakika… Malatya Pütürge’de korkutan deprem! (Son depremler)

AFAD verilerine göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 12:37’de yerin 7.02 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Pütürge’de saat 18:30’da da bir deprem meydana geldi. Deprem 4.4 büyüklüğünde ve yerin 7.31 kilometre derinliğinde oldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 5 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremle ilgili yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiklerini vurguladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 19:02 04.08.2020
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