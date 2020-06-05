Son dakika… Malatya Valiliği: Depremde 20 evde ağır hasar meydana geldi!

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

* 05 Haziran 2020 günü saat 21.06 sıralarında ilimiz Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedilmiştir.

* Meydana gelen depremde; Kale İlçesi; Bent Mahallesinde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur,

* Pütürge İlçesi; Gözlüce Mahallesinde : 10 evde, Aslankent Mahallesinde : 1 evde, Esencik Mahallesinde : 2 evde, Taştepe Mahallesinde : 1 evde, Tepehan Mahallesinde : 3 evde, Örencik Mahallesinde : 1 ev olmak üzere toplam 2 İlçe 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir.

* Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, Jandarma Devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir.

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