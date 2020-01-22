Son dakika… Manisa Valisi’nden deprem açıklaması: 5-6 evde göçük oldu

Vali Deniz depremin hemen ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

* Manisa, Akhisar’daki depremde şu ana kadar can kaybı yaralı yok. 5-6 evin göçtüğüne dair ihbar aldık. Detaylı bilgiyi daha sonra paylaşacağız.

* Çöken evlerin Akhisar’da metruk evler.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul’dan da hissedilen depremin ardından İstanbul Valiliği şu ifadeleri kullandı;

AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 22.22’de Manisa Akhisar merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem İstanbul’da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İstanbulumuza ve tüm illerimize geçmiş olsun.

AYRINTILAR GELECEK…