Son dakika: 12 saatte onlarca deprem! Ankara ve Manisa’da yeni depremler…

Manisa’da son 12 saatte depremler durmaksızın devam ediyor, meydana gelen onlarca 3 büyüklüğünde depremin ardından bu sabah da saat 8:34’te ve 8:36’da iki deprem daha gerçekleşti. Önce 3.4 ardından 3.9 büyüklüğünde olan depremler korku yarattı. Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3.9’luk ve 4.5’lik depremlerin ardından saat, 8:55 ve 9:12’de iki deprem daha meydana geldi depremlerin büyüklüğü 3.0 ve 3.6 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER