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Son dakika: 12 saatte onlarca deprem! Ankara ve Manisa’da yeni depremler…

Manisa'da dün gece saatlerinden beri depremler durmuyor. Gece boyunca onlarca 3 büyüklüğünün üstünde deprem yaşayan Manisa bu sabah yine depremle uyandı. Saat 8:34'te ve 8:36'da meydana gelen depremler korkuttu. 3.4 ve 3.9 büyüklüklerindeki depremleri merkez üssü Akhisar, Musalar olarak belirlendi. Manisa'daki depremlerden kısa süre sonra Ankara bir kere daha sallandı, Ankara'da saat 8:55'te 3.0, saat 9:12'de 3.6 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler...

09:20 -
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Son dakika: 12 saatte onlarca deprem! Ankara ve Manisa’da yeni depremler…

Manisa’da son 12 saatte depremler durmaksızın devam ediyor, meydana gelen onlarca 3 büyüklüğünde depremin ardından bu sabah da saat 8:34’te ve 8:36’da iki deprem daha gerçekleşti. Önce 3.4 ardından 3.9 büyüklüğünde olan depremler korku yarattı. Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3.9’luk ve 4.5’lik depremlerin ardından saat, 8:55 ve 9:12’de iki deprem daha meydana geldi depremlerin büyüklüğü 3.0 ve 3.6 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 09:31 23.01.2020
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