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Son dakika: Manisa’da 4.4 büyüklüğünde deprem! İzmir, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi

AFAD tarafından yapılan açıklamada 14.36'da Merkez üssü Manisa, Kırkağaç olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

14:46 -
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Son dakika: Manisa’da 4.4 büyüklüğünde deprem! İzmir, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi

Kandilli Rasathanesi Manisa Kırkağaç’ta meydan gelen depremin büyüklüğünün 4.5 olduğunu duyururken AFAD büyüklüğü 4.4 olarak açıkladı. Deprem İzmir, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

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Son güncelleme: 14:56 02.02.2020
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