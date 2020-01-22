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Son dakika… Manisa’da korkutan deprem! Akhisar Belediye Başkanı’ndan ilk açıklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.6 ve 4.4. büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. İzmir ve İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili son dakika açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "İnsanlarımız sokakta. İlerleyen saatlerde daha net bilgi alacağız. Yaralı olup olmadığıyla ilgili şu an bir bilgi yok" dedi.

22:43 -
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Manisa’nın Akhisar ilçesinden gelen deprem haberi korkuttu. Saat 22.22’de meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Şu anda şehir merkezindeyim. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Musalar köyünde oldu, köye ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız sokakta, şu anda bir sıkıntı yok.

* Yıkılmış binalarla ilgili bir bilgi gelmedi. İnsanlarımız sokakta, ilerleyen saatlerde daha net bir bilgi alacağız. Deprem daha yeni olduğu için, yaralı olup olmadığıyla ilgili bir bilgi yok elimizde.

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SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 22:55 22.01.2020
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