Son dakika… Mansur Yavaş’tan ‘doğalgaz rezervi’ açıklaması!

Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleştirdiği ‘Millete Sesleniş' konuşmasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi” müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz Tuna-1'deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZ İÇİN BİR GURUR KAYNAĞIDIR”

Erdoğan’ın açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz’de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

* Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır.