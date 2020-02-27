Son dakika… Marmaris açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’de, 4.5 büyüklüğünde ve yerin 6 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

AFAD tarafından Marmaris açıklarında saat 15.20’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ve gelişmelerin takip edildiği açıklanmıştı.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



KANDİLLİ SON DEPREMLER



AFAD SON DEPREMLER