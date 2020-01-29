Son dakika: Marmaris açıklarında deprem!

Elazığ depreminin etkileri hâlâ sürerken, dün Marmaris’de 5.1 ve 4.6 büyüklüğünde iki depremin meydana gelmişti. Bugün de saat 08:10’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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