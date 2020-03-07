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Son dakika: Mart kapıdan baktıracak… 7 derece birden düşüyor!

Kışın geride kaldığı ve bahar etkilerinin hissedildiği mart ayı yurdumuzda güneşli bir havayla başladı. Hava sıcaklıkları birçok şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkarken yurt genelinde güneşli bir hava seyrediyor. Tahminlere göre yeni haftada salı günü sıcaklıklar hafta sonuna göre 7 derece kadar düşecek ancak ardından yükselecek. Ayın ortasından sonra ise mart adeta kapıdan baktıracak, hava sıcaklıkları kış değerlerine inecek...

09:46 -
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Son dakika: Mart kapıdan baktıracak… 7 derece birden düşüyor!

Türkiye geneli güneşli bir hafta sonu geçirecek ancak yeni haftada yağışlarla beraber sıcaklık hızla düşecek. İstanbul’da bugün 20 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar salı günü 13 dereceye inecek. Birçok şehir hava sıcaklıklarını 5 ila 7 derece daha düşük hissedecek ancak çarşamba gününden itibaren tekrar yükselecek.

MART ORTASINDAN SONRA KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Küresel tahmin sistemlerine göre 17 Mart’tan itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları kışı aratmayacak derecelere kadar inerken mart ortasından sonra yurdun bazı noktalarında kar yeniden görülebilir.

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