Son dakika: Mart kapıdan baktıracak… 7 derece birden düşüyor!

Türkiye geneli güneşli bir hafta sonu geçirecek ancak yeni haftada yağışlarla beraber sıcaklık hızla düşecek. İstanbul’da bugün 20 derece dolaylarında hissedilen sıcaklıklar salı günü 13 dereceye inecek. Birçok şehir hava sıcaklıklarını 5 ila 7 derece daha düşük hissedecek ancak çarşamba gününden itibaren tekrar yükselecek.

MART ORTASINDAN SONRA KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Küresel tahmin sistemlerine göre 17 Mart’tan itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları kışı aratmayacak derecelere kadar inerken mart ortasından sonra yurdun bazı noktalarında kar yeniden görülebilir.