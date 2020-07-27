Son dakika… Mersin’de otobüs kazasından acı haber geldi! 5 şehidimiz var

KKTC’ye sevk edilen askerleri Mersin’e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10’u ağır 27 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

* Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. (İHA)