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Son dakika… Mersin’de otobüs kazasından acı haber geldi! 5 şehidimiz var

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10'u ağır 27 kişi yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ali Ekber Şen / MERSİN
09:02 -
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KKTC’ye sevk edilen askerleri Mersin’e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

FOTO: İHA

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre  5 asker şehit oldu, sürücü de hayatını kaybetti ve 10’u ağır 27 kişi yaralandı.

FOTO:İHA

Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* İlimiz Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; ilk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

FOTO: DHA

* Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. (İHA)

Haber Karaman Mersin son dakika
Son güncelleme: 09:36 27.07.2020
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