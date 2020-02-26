Son dakika meteoroloji haberleri… İstanbul için Valilik’ten uyarı

İstanbul Valiliği Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’ne dayandırdığı açıklamasında, rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerden; Batı Karadeniz’in batısı ve Marmara denizinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetini arttırarak, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirtti. Denizlere ait fırtınanın yarın (Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edildiği kaydedildi.

ÇATI UÇMALARINA VE SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Açıklamada, lodos fırtınası esnasında meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

YARIN HAVA YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; İstanbul’da yarın (27 Şubat Perşembe) havanın yağmurlu olması beklenirken; hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

METEOROLOJİ SON HAVA DURUMU