Son dakika… Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli yağış, sel, fırtına…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SEL UYARISI

Yağışların; Çanakkale’nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

ÇATI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kıyı ve Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli olmak üzere fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı uyarı yapıldı.

MERSİN’E TURUNCU ALARM

Mersin'in batı ilçelerinde gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 11.12.2020 Cuma sabah saatlerinden itibaren Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.