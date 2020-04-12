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Son dakika… Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor…

Meteoroloji'den yapılan son duyuruda Çarşamba gününden itibaren Batı bölgelerinden başlayarak sağanak yağışla birlikte sıcaklıkların biraz azalacağı belirtildi.

17:54 -
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Son dakika… Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor…

Meteoroloji'den alınan hava tahminine göre, hava sıcaklıklarında hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik beklenmiyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışla birlikte bazı bölgelerde sıcaklıklarda biraz azalma olacak.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

”Hava sıcaklıklarında hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik olmayacağı, Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” DHA

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