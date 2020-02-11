Son dakika: Meteoroloji’den buzlanma ve çığ uyarısı! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da eksi 5, Hakkâri'de eksi 8, Muş'ta eksi 6 ve Bitlis'te eksi 9 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çarşamba ve Perşembe günleri yeni bir yağışlı sistemin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların aralıklarla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 7

Antalya: Çok bulutlu sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu eksi 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3