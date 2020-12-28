Son dakika… Meteoroloji’den çok kuvvetli yağış uyarısı: 2 ilde alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Kırşehir, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, yarın Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olması bekleniyor. Meteoroloji’nin açıklamasında vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

İKİ İLDE SARI ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre, yarın için Muğla ve Antalya’ya sarı uyarı verildi. Uyarıda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan Meteoroloji tarafından sarı uyarı için yapılan açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denilmişti.

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