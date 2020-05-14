Son dakika: Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu uyarısı!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tahmin ve erken uyarı merkezi, İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de, 15 Mayıs Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 9 ile 13 derece arasında artacağını açıkladı. Hava sıcaklığının 44 dereceye kadar çıkacağını duyuran meteoroloji, vatandaşları güneş çarpmasına ve olası etkilerine karşı uyardı.

SON YILLARIN EN YÜKSEK DEĞERİ AŞILACAK

Cuma günü sabah saat 09.00'dan itibaren, önümüzdeki hafta ortasına kadar hava sıcaklığının hissedilir derecede artacağını duyuran Meteoroloji uyarısında “Hava sıcaklıkları İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerini aşabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

KRONİK HASTALAR, DİKKAT!

Meteoroloji, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar, çocuklar ve yaşlıların aşırı sıcak havanın heden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamalarının sağlıkları açısından önem arz ettiğine dikkat çekti.