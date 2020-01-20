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Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul’a kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, İstanbulluları Salı günü kar yağışına karşı uyardı. Öte yandan Çarşamba günü gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesinden ötürü buzlanma olabileceğini belirtti.

17:43 -
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Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul’a kar yağışı uyarısı!

İstanbulluları etkili olacak kar yağışı hakkında uyaran Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde görevli hava tahmin uzmanı Bayram Doğan, “Bugün sabah saatlerinde Çatalca ve Silivri taraflarında kar yağışı oldu. Bu gece itibariyle de İstanbul'un genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklentimiz var. Yağış Salı günü olup, Çarşamba günü beklentimiz yok, parçalı çok bulutlu hava olacak. Perşembe günü ise İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklentimiz var. Cuma gününden itibaren İstanbul'u terk ediyor. Çarşamba günü özellikle yerin ıslak olmasından dolayı sıcaklıkların 0'ın atına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olayı olabilir. Çarşamba günü için İstanbulluları buzlanma ve don olayına karşı uyarmakta fayda var.

Silivri’de başlayan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü. Yağan karın ardından oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi. Fotoğraf: İHA

Şu an itibariyle İstanbul genelinde ikinci kar yağışı oluyor. Kış bitmedi daha, mevsim normalleri civarında kar yağışının yaklaşmasını bekleriz. Çarşamba günü yerler ıslak olacağı için, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı olabilir. Özellikle köprü ve viyadüklerde vatandaşların tedbirli olmasında fayda var” dedi.

İHA

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