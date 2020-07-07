Son dakika: Meteoroloji’den sarı uyarı! İstanbul’a dolu ve sağanak…

Son dakika uyarısıyla birçok il yarın başlayacak sağanak yağış ve dolu için uyarıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu yağışlardan ciddi şekilde etkilenecek.

METEOROLOJİ’DEN SARI UYARI

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YAĞIŞLAR HAFTA BİTMEDEN ETKİSİN KAYBEDECEK

Sağanakların etkisiyle hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek ancak yağışlı hava dalgası birkaç gün içinde etkisini kaybecek.