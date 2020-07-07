Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Meteoroloji’den sarı uyarı! İstanbul’a dolu ve sağanak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbul ve çevresine dikkat çekti. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacak sağanak yağış yer yer dolu olarak görülecek. Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

14:45 -
Haberler Gündem
Son dakika: Meteoroloji’den sarı uyarı! İstanbul’a dolu ve sağanak…

Son dakika uyarısıyla birçok il yarın başlayacak sağanak yağış ve dolu için uyarıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu yağışlardan ciddi şekilde etkilenecek.

METEOROLOJİ’DEN SARI UYARI

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji sarı ile gösterilen şehirler için sağanak ve dolu uyarısı yaptı.

YAĞIŞLAR HAFTA BİTMEDEN ETKİSİN KAYBEDECEK

Sağanakların etkisiyle hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek ancak yağışlı hava dalgası birkaç gün içinde etkisini kaybecek.

Bartın Bursa Düzce istanbul Kastamonu Kocaeli Meteoroloji Sakarya son dakika Yalova Zonguldak
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more