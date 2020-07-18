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Son dakika… Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! Yarın başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemizin Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Uyarının 21 Temmuz saat 18:00'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

18:53 -
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Son dakika… Meteoroloji’den sıcak hava uyarısı! Yarın başlıyor

MGM’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Önümüzdeki bir haftalık periyot içerisinde kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde görülecek olan kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar dışında yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

* Yarın (19.07.2020 Pazar) güneydoğu bölgelerden itibaren ülkemiz Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

* Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

* Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

* Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

* Bazı il merkezlerimizde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor;

* Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece.

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Son güncelleme: 19:08 18.07.2020
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