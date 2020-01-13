Son dakika: Meteoroloji’den sis ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve yarın (Salı) zamanla Batı Akdeniz ile güney Ege kıyıları parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu yarın (Salı) zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu yarın (Salı) zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA 9°C, 17°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY 3°C, 14°C

Az bulutlu

ISPARTA -3°C, 9°C

Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -5°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA -2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -13°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -20°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 13°C

Az bulutlu