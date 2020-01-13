Son dakika: Meteoroloji’den sis ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve yarın (Salı) zamanla Batı Akdeniz ile güney Ege kıyıları parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu yarın (Salı) zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -6°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu yarın (Salı) zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA 9°C, 17°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY 3°C, 14°C
Az bulutlu
ISPARTA -3°C, 9°C
Az bulutlu, yarın (Salı) zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -3°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, Hopa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -13°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -20°C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 12°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 13°C
Az bulutlu